Polizei sucht Zeugen : Diebstahl aus einem Mini in der Keltenstraße

Foto: dpa/Carsten Rehder

Am vergangenen Sonntag (10. Juli) wurde zwischen 14.15 und 15.45 Uhr auf dem Parkplatz in der Keltenstraße in Gersheim an einem Mini-Cooper eine Scheibe eingeschlagen. Aus dem Innern des Fahrzeugs entwendeten der oder die unbekannten Täter einen Rucksack.

