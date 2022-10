Auszeichnung für den MGV Niedergailbach : Zelterplakette für MGV Niedergailbach

Niedergailbach Der Verein, dessen vielfältigen Verdienste von den Laudatoren gewürdigt wurden, erhielt die Auszeichnung zum 100-jährigen Bestehen.

„Es geht nicht um choristische Höchstleistungen, sondern darum unser deutsches Lied als Quell der Freude auf breiter Grundlage wach zu halten,“ sprach Norbert Oberinger, Vorsitzender des Männergesangvereins Niedergailbach zu Beginn des Festabends in der voll besetzten Gemeinschaftshalle Niedergailbach. Höhepunkt war die Auszeichnung des Vereins, der 1921 von Männern, die, wie es von Klaus Buhr bei seinem Blick in die Chronik zeigte, ausschließlich dem damaligen Berg- und Hüttenarbeiterverein angehört hatten, aus der Taufe gehoben worden war, und durch den im Bliesgaudorf mehr als ein Jahrhundert lang der Chorgesang gepflegt wurde.

Bildungs- und Kulturministerin Christine Streichert-Clivot, die die Auszeichnung im Auftrag des Bundespräsidenten vornahm, unterstrich, dass kulturelle Breitenarbeit, zu der auch gemeinsames Singen gehört, das Fundament und unverzichtbarer Bestandteil der kulturellen Vielfalt und erfolgreichen Kulturarbeit in der Gesellschaft darstelle. Zahlreiche Veranstaltungen der Kulturszene machten deutlich, wie facettenreich und eng gesponnen das Netz der kulturellen Breitenarbeit im Saarland sei. „Hier wird musikalische Kultur nicht nur konsumiert, sondern aktiv gestaltet und betrieben,“ so die Ministerin. Auch seien Gesangvereine an vielen Orten Teil des kulturellen Lebens, bei der wichtige Arbeit auch über die Musik hinaus geleistet werde. Sowohl Bürgermeister Michael Clivot als auch die Vizepräsidentin des Chorverbandes der Pfalz, Sabine Blatt, würdigten die internationalen, deutsch-französische Aktivitäten des Vereins, die im September 1963 als Teil der Chorgemeinschaft Oesterlein bei der Einweihung des deutschen Soldatenfriedhofes Mont d’Huisnes in der Normandie begannen. Clivot erinnerte an ein denkwürdiges Konzert in der Kathedrale von St. Malo als der Chor nach dem Schlussakkord der „Deutschen Messe“ von Franz Schubert mit stehenden Ovationen des zumeist aus französischen Besuchern zusammengesetzten Auditoriums gefeiert wurde.