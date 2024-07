MGV Medelsheim MGV Medelsheim feiert ein großes Jubiläum

Am Sonntag, 14. Juli, wird um 10 Uhr in der Pfarrkirche St. Martin das besondere Jubiläum des Männergesangvereins (MGV) Medelsheim mit einem Festgottesdienst feierlich eröffnet. Er wird 100 Jahre alt. Die St. Martin Singers, die die Liturgiefeier musikalisch begleiten, feiern ebenfalls einen runden Geburtstag: Vor 30 Jahren wurden sie gegründet und schlossen sich 2016 dem MGV an, um gemeinsam als ein Verein weiterzuführen. Zudem feiert die Chorleiterin Christina Kaiser: Sie ist seit einem Jahrzehnt in der musikalischen Leitung des Ensembles. Nach dem Gottesdienst wird ab 14 Uhr im Innenhof des Pfarrheims weiter gefeiert. Der offizielle Teil umfasst Grußworte und ein Freundschaftssingen verschiedener Chöre aus Medelsheim, Herbitzheim, Höchen, Kirrberg, Rubenheim und Peppenkum.