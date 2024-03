Heavy Metal aus dem Bliestal Die Metal-Band „Drawn by Evil“ will jetzt wieder durchstarten

Schnell hat sich auch Sänger Sebastian gut ins Songwriting integriert. Das neue Kreativ-Duo schrieb einige neue Songs, von denen die ersten bereits auf den bekannten Streaming-Plattformen zu hören sind. Doch auch frühere Werke aus der Anfangszeit der Band, beispielsweise „Sense of Guilt“ wurden während der Produktion der EP bei Daniel Keller im Studio 411 überarbeitet und an die neue Stimme angepasst. Während der Aufnahmen feilten die Musiker gemeinsam weiter an den Songs, um das Potenzial des melodischen Gesangs voll auszuschöpfen, um trotz der neuen Stimme dem eigenen Stil treu zu bleiben. „Die Fans erwarten in Zukunft sowohl neue als auch bekannte Sounds. Unser Ziel ist es jetzt, an die erfolgreiche Zeit vor Corona anzuknüpfen und uns wieder als bekannte Metal-Größe im Saarland und darüber hinaus zu etablieren.“ so Wolf im Gespräch. Nach einer fast vierjährigen Pause hat die Band Mitte November in Freiburg gemeinsam mit „Pak Choi“ und „Sydra“ ihr erstes Konzert in neuer Formation gegeben. Am Gründonnerstag, 28. März, folgt nun ihr Heimspiel im Studio 30 in der Mainzer Straße in Saarbrücken.