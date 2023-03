Josefstag im Bliestal Menschen im Bliestal feiern den Josefstag

Am Sonntag, 19. März wird sowohl in Erfweiler-Ehlingen als auch in Rubenheim mit Gottesdiensten dem Namenstag des Heiligen Josef gedacht. Der Josefstag hat im Mandelbachtaler Doppeldorf eine lange Tradition. So geht auch die von 1866 bis 1869 erbauten gleichnamigen Kapelle über dem Ort auf dem Hölschberg auf ein Gelübde aus dem Jahr 1866 zurück. Damals hatte Pfarrer Antonius Pfeiffer mit seinen Pfarrkindern versprochen zu Ehren des Patrons der Arbeiter, insbesondere der Zimmerleute und Holzfäller, aber auch der Jungfrauen und Eheleute eine Kapelle zu bauen, wenn das Dorf von den Leiden des Deutschen Krieges zwischen Preußen auf der einen und Österreich mit Bayern und Sachsen auf der anderen Seite verschont bliebe, und wenn die „Jünglinge“ des Dorfes alle gesund und wohlbehalten zurückkehren. Da dies auch eintraf gingen der Pfarrer und seine Pfarrkinder, aber auch Wohltäter aus den Nachbarorten, bald an die Arbeit. Auch Protestanten, wie die Eisenwerksbesitzer Oskar Krämer aus St. Ingbert zeigten sich spendabel. Fuhrleute schafften Steine, Kalk und Holz herbei, und Handwerker vollendeten schon 1869 das Werk. Seither sorgen viele wohltätige und fleißige Menschen dafür, dass die Josefskapelle auf der Höhe weithin in die Landschaft grüßt und immer wieder die Pilger aus nah und gern anzieht. 1872, während eines Kuraufenthaltes in Paderborn besuchte Pfarrer Pfeiffer das Kloster Marienthal am Rhein. Als er dort die Sieben-Schmerzen-Stationen sah, fasste er den Entschluss, ähnliche Stationen auf dem Weg zur Kapelle seiner Heimatpfarrei zu errichten. Nachdem er seine Pfarrkinder für diese Idee begeistert hatte, konnten die Stationen schon am 19. Oktober 1873, also vor 150 Jahren, eingeweiht werden. Finanziert wurde das Vorhaben durch die Beiträge seiner Pfarrkinder und vieler anderer Wohltäter. Der 2017 gegründete Förderverein mit seinem Vorsitzenden Hans-Georg Ochs kümmert sich besonders um die Erhaltung des Ensembles und führte bereits einige Erhaltungsmaßnahmen durch. Weitere sind auf den Weg gebracht. Am Sonntag finden folgende Gottesdienste statt: Die um 10 Uhr beginnende Eucharistiefeier in der Kirche St. Mauritius wird vom katholischen Kirchenchor mitgestaltet. Um 11 Uhr feiert die Pilgergruppe aus Oberwürzbach vor der Kapelle ihre Eucharistiefeier. Um 15 Uhr folgt nach einer Prozession von der Kirche zur Kapelle mit einer Station am Friedhof, bei der Kapelle eine Andacht. Abschließend wird um 18 Uhr der Rosenkranz gebetet, wenn es das Wetter zulässt in der Kapelle, ansonsten in der Kirche.