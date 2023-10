Gemeinschaftsschule Gersheim Mehr Platz für die Gemeinschaftsschule

Landrat Theophil Gallo erinnerte sich an eine Aussage des luxemburgischen Wissenschaftsjournalisten Ranga Yogeshwar: „Die Schule sollte der schönste Ort in der Gemeinde sein. Da kann ich nur zustimmen, denn für die Vermittlung von Bildung und Wissen benötigen wir nicht nur Raum, sondern vor allem ordentlich ausgestattete und ansprechende Räumlichkeiten, in denen sich die Schülerinnen und Schüler sowie die Lehrkräfte wohlfühlen können. Das ist uns an der Gemeinschaftsschule Gersheim gelungen und das Projekt strahlt in die Gemeinde, in den Kreis aus. Ich wünsche mir, dass dies sukzessive auch an anderen Schulstandorten gelingen wird, wo Sanierungsbedarf besteht und wo wir als Saarpfalz-Kreis eine Menge Geld in die Hand nehmen müssen.“ Auch dankte der Landrat seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vom Technischen Immobilienmanagement sowie alles ausführenden Handwerksunternehmen, Firmen und Dienstleistern für die hervorragende Zusammenarbeit und alle Ausführungen am Bau. In diesem Zusammenhang führte der Landrat weiter aus: „Nicht zu vergessen unser Kreistag, der grünes Licht für diese Investition geben musste, was er auch getan hat und das wirklich großartige Ergebnis können wir heute sehen. Darauf können wir sicher alle stolz sein.“