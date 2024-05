Rainer Lagall wird 80 Medelsheims langjähriger Ortsvorsteher Rainer Lagall wird 80

Seit 1979 prägte Lagall die lokale Politik maßgeblich. 30 Jahre war er Mitglied des Ortsrates Medelsheim-Seyweiler und gleichzeitig Ortsvorsteher. Darüber hinaus gehörte er 25 Jahre dem Gemeinderat seiner Heimatgemeinde Gersheim und war von 2009 bis 2011 noch zwei Jahre Mitglied des Kreistages. Ab 1978 führte er 24 Jahre den CDU-Ortsverband Medelsheim. Für seine Verdienste wurde Lagall 2012 mit der Freiherr-vom-Stein-Medaille ausgezeichnet. Eine seiner bedeutendsten kommunalpolitischen Initiativen war das beschleunigte Zusammenlegungsverfahren für die Gemarkungen Medelsheim und Seyweiler, wodurch zahlreiche Gestaltungsmöglichkeiten eröffnet wurden. So entstanden unter anderem der Parkplatz am Friedhof Medelsheim, die Sanierung von sechs Wegekreuzen sowie die Instandsetzung von rund zwei Kilometern Feldwegen. Auch die Errichtung von Geschichtstafeln in Medelsheim und Seyweiler fällt in seine Amtszeit. Ein Höhepunkt in Lagalls politischer Karriere war der Gewinn der Goldmedaille im Bundeswettbewerb „Unser Dorf soll schöner werden“ im Jahr 1995.