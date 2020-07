Medelsheim : Autoaufbruch in Medelsheim: Handtasche verschwunden

Medelsheim Am Sonntag, 12. Juli, in der Zeit zwischen 10.30 und 11.45 Uhr wurde die Scheibe der Beifahrertür eines auf dem Parkplatz gegenüber der Leichenhalle am Friedhof in Medelsheim abgestellten grauen Toyota Avensis durch bislang unbekannte Täter eingeschlagen.

Aus dem Pkw wurde durch den Täter eine Damenhandtasche entwendet.