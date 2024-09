Konzert in Gersheim Matinee mit Vincenzo di Rosa

Gersheim · (red) Auch die letzte Matinee des Jahres des Vereins „Begegnungen auf der Grenze“ kann nicht wie üblich in der Taverne des Europäischen Kulturparks stattfinden, sondern in Spohns Haus in Gersheim, Dekan-Schindlerstraße 13-14. Eingeladen ist dieses Mal Vicenzo di Rosa, kein unbekannter Interpret bei den traditionellen Matineen.

12.09.2024 , 11:25 Uhr

Vincenzo di Rosa Foto: di Rosa