Konzert in Gersheim Matinee mit Noel Walterthum in Spohns Haus in Gersheim

Der aus Lothringen stammende Noël Walterthum arbeitet seit vielen Jahren als Liedermacher, Chansonsänger und Schriftsteller und war seit 25 Jahren häufig Gast bei Veranstaltungen des Vereins „Begegnungen auf der Grenze“. Er erhielt mehrfach Auszeichnungen für seine Chansons, die durch Leidenschaft und Poesie geprägt sind. In Saarbrücken war er bereits im Rahmen des Festivals „Perspectives“ zu hören. In seinem Gersheimer Programm wird er Lieder von Georges Moustaki, dem Poeten der Freiheit und der Liebe, und aus seiner letzten CD „un souffle “ singen. Er wird am Sonntag von Marina Kavtaradze am Klavier begleitet.