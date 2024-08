Ortsrat Rubenheim Leiner bleibt Ortsvorsteher in Rubenheim

Als einziger der neun Ortsvorsteher in Gersheim bleibt der 39-jährige Lukas Leiner (CDU) im Amt und tritt seine zweite fünfjährige Amtszeit an. Sein neuer Stellvertreter und Nachfolger von Manuela Fries, die nach fünf Jahren ausschied, ist der 54-jährige Uwe Abel (CDU). Abel setzte sich in der geheimen Wahl mit fünf zu vier Stimmen gegen Friedel Büchle (SPD) durch. Zuvor hatte Leiner von den neun anwesenden Ratsmitgliedern im Feuerwehrgerätehaus sechs Stimmen erhalten, während drei sich enthielten. Der Erste Beigeordnete der Gemeinde, Marco Lorang (SPD), führte die Verpflichtung der neuen Ratsmitglieder durch. Dem Ortsrat gehören neben den bereits genannten auch Rosario Contino, Jan Büchle, Markus Schöndorf (alle SPD), Alban Welsch, Alexander Wolf, Manuel Steinmann und Thomas Meyer (alle CDU) an.