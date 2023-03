Ehrungen bei der Schiedsrichtergruppe Blies Lothar Hartz ist schon seit 55 Jahren dabei

Derzeit umfasst die Gruppe 46 Schiedsrichter, davon sind sieben nicht mehr aktiv. Der frühere langjährige Obmann Hans-Joachim Ruffing ist Ehrenschiedsrichter. Im vergangenen Jahr sind mit dem reaktivierten Kevin Kreutz, seinem Bruder, dem 15-jährigen Finn, die beide dem SF Reinheim angehören, Tarik Ishaq (Union Homburg) und Hannah Breit (SV Gersheim) vier Schiris dazu gekommen. Als Ranghöchster kann Max Lauer (SV Altheim-Böckweiler) Begegnungen bis in die Oberliga leiten. Bis zur Saarlandliga sind Pascal Frenzel (SF Reinheim) und Paula Mayer (SC Blieskastel-Lautzkirchen) unterwegs. In die Verbandsliga ist Dennis Contino (TuS Rubenheim) aufgestiegen. 13 Referees der Bliestal-Gruppe können bis in die Landesliga eingesetzt werden. Mit jeweils fünf Unparteiischen stellen sowohl der SV Altheim-Böckweiler und die SF Reinheim das größte Kontingent. Bei den weiteren Ehrungen des Abends wurden Achim Schmidt (SC Blieskastel-Lautzkirchen) und Matthias Hurth (DJK Ballweiler-Wecklingen) für jeweils 35 Jahre, Devin Schneider (SV Kirkel) für 30, und Thomas Stopp (DJK Ballweiler-Wecklingen) für 15 Jahre mit der entsprechenden Urkunde ausgezeichnet. Patrick Wyss (SF Walsheim) ist seit 20 und Sascha Berwanger vom gleichen Club seit zehn Jahren dabei.