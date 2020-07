Café Ida in Reinheim : Feurige Rhythmen im Garten

Reinheim „Los Inkompletos“ speilen am Samstag im „Café Fräulein Ida“ in Reinheim.

Am Samstag, 1. August, gastiert ab 19.30 Uhr im Reinheimer „Café Fräulein Ida“ die Gruppe „Los Incompletos“. Die Sängerin Jasmine Poth, der Gitarrist und Pianist Helmut Knieling sowie der Gitarrist, Sänger und Percussionist Marcelo Penna interpretieren an dem Abend bekannte Melodien aus Spanien, Süd- und Mittelamerika. Es werden Songs in spanischer, portugiesischer und englischer Sprache zu hören sein. Die Musiker, die auch jeweils noch in vielen anderen Formationen auftreten, spielen in dieser Besetzung bereits seit vier Jahren an verschiedenen Orten im Saarland. Mit ihren feurigen Rhythmen holen „Los Incompletos“ die sonnenverwöhnte Lebensfreude und das südliche Flair der Urlaubsparadiese nach Reinheim. Das Konzert findet im Garten des Cafés statt. Der Eintritt ist frei. Bei Regen muss es ausfallen. Wegen der begrenzten Anzahl der Plätze wird um Reservierung über das Kontaktformular der Webseite gebeten.