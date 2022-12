Lichterfahrt durch Gersheim : Tausende feierten bei der Lichterfahrt

Gersheim Rund 50 festlich beleuchtete Traktoren und andere Zug-Fahrzeuge lockten viele Menschen an die Straßenränder der Gersheimer Ortsteile.

In der Abenddämmerung, pünktlich um 16.30 Uhr, setzte sich am Freitag in der Wittersheimer Straße in Rubenheim nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr wieder ein außergewöhnlicher Lindwurm in Bewegung. Angeführt vom Mitorganisator Rainer Bachmann aus Walsheim folgten nahezu 50 geschmückte und beleuchtete Traktoren und Zugmaschinen, bildeten den besonderen Lichterzug. Der zog vorbei an Menschentrauben, die sich insbesondere in Reinheim, Gersheim, Seyweiler und Walsheim zusammengefunden hatten. Aber auch in den anderen Orten Rubenheim, Herbitzheim, Medelsheim, Niedergailbach und Peppenkum konnten viele Kinder sich über Schokoladen-Nikoläuse freuen, von denen insgesamt 1100 den Besitzer wechselten. Unterwegs zählte man auf der am Ende rund 32 Kilometer langen Strecke mehr als mehrere Tausend Zuschauer, teilweise hatten sie sich vor ihren Häusern gut eingerichtet. Alle genossen die adventliche Abwechslung. Der andere Veranstalter, Pascal Braun, Inhaber des gleichnamigen Agrar-Services aus Reinheim, erinnert sich an die Premiere im letzten Jahr. „Wir hatten wie viele andere bereits an anderen Lichterfahrten teilgenommen und wollten, dass auch die Menschen in den Dörfern der Gemeinde Gersheim in den Genuss des Lichterzuges kommen“.