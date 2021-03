Leserbrief zur Gemeinderatssitzung in Gersheim : Sie setzen auf die Opferrolle

Gemeinderat Gersheim

Bei der wiederkehrenden Diskussion um die Besetzung der Ausschüsse setzten die Ratsmitglieder der AfD offensichtlich auf die Opferrolle, in der sich auch so manche Bürger wähnen.

Die beiden Rastmitglieder haben, wie wir Bürger auch, die Möglichkeit, sich an den Diskussionen in Form von Einlassungen und Vorschlägen zu beteiligen. Dazu braucht es keiner Mitgliedschaft in Ausschüssen. Aber es scheint derzeit so, dass sie gerne viel zu sagen hätten, aber nicht mitreden wollen.