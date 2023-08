Weinwanderung bei Reinheim Reinheimer laden zur Weinwanderung

Am Sonntag, 3. September, findet in und um Reinheim die fünfte kulinarische Weinwanderung, erstmals unter der Schirmherrschaft des bekannten Autors, Moderators und Wanderers Manuel Andrack, statt. Entlang der Wanderstrecke werden an sechs Stellen kulinarische Leckerbissen und vorzügliche Weine gereicht. Die Wanderstrecke ist etwa 11,5 Kilometer lang. Vom Sportheim geht es in Richtung Bliesbruck durch die Ausgrabungen des Europäischen Kulturparks. Wer einen Umweg von etwa 700 Meter zurücklegen will, kann sich auch noch die großzügige römische Therme anschauen. Die erste Rast wartet am idyllischen Fischweiher beim Angelsportverein.