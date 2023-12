Krippenspiele in Gersheim Kinder spielten die Weihnachtsgeschichte

Nichts hat das Reinheimer Krippenspiel der diesmal 21 Darsteller an seiner Anziehungskraft verloren. Die St. Markuskirche war bis auf den letzten Platz gefüllt, als Organist Norbert Oberinger mit dem Weihnachtslied „Alle Jahre wieder“ die Aufführung eröffnet. „Heute ist eine Nacht, die anders ist als alle anderen Nächte. Es muss etwas Wunderbares geschehen sein. Wir erfahren in der folgenden Geschichte, was sich damals vor langer Zeit ergeben hat,“ kündigte die Erzählerin Linda Doller in ihrer Begrüßung von der Kanzel aus an. „Die Nacht der Nächte“, so titelte die Geschichte diesmal, ist ein Manuskript aus dem „Reinheimer Ordner“, angelegt von Annerose Anna, die das Krippenspiel vor vielen Jahren betreut hatte. Seit acht Jahren proben jetzt schon Melanie Doller und ihre Nichte Lena Gebhart mit den Kindern, studieren die Szenen miteinander ein, hatten bereits im Oktober damit begonnen, und bereiten den Menschen, wie es die Pastoralreferentin Kornelia Olbrich ausdrückte, damit „ein besonderes Geschenk“ zum Start in Heiligabend. Eine Besonderheit in diesem Jahr: Mit dem Baby Fritzi Lambert lag während der Feier ein lebendiges Christkind in der Krippe. Auch wurde neben der Orgel auch durch die beiden Mädchen Linda Doller und Frieda Ehrhardt an Saxophon und Klarinette ein zusätzliches musikalisches Live-Element eingebaut. Zudem komplettierte ein Kinderchor von sechs- bis zwölfjährigen mit dem unbeschwert frischen Lied „Weihnachten ist Party für Jesus. Geburtstagsfeier bei Kerzenschein. Gott kommt zu Groß und Klein“ die Lebendigkeit der Reinheimer Krippenfeier. Vor mehr als 30 Jahren hatte der damalige Pfarrer Otto Leidner das Krippenspiel angeregt. Seither gehört es in Reinheim zum festen Bestandteil von Weihnachten. Das Bühnenbild, damals von Alex Vogelgesang entworfen und gebaut, hat die drei Jahrzehnte überdauert und diente auch diesmal an Heiligabend als Kulisse im Altarraum des Gotteshauses.