Krankenpflegeverein Gersheim Krankenpflegeverein Gersheim präsentiert eine solide Finanzlage

Gersheim · Stanislaus Fontana führt weiter den Ökumenischen Krankenpflegeverein Gersheim. Er wurde in der Jahreshauptversammlung im Kulturhaus Gersheim in seinem Amt bestätigt. Kassierer Roland Schneider, der ebenfalls auch in seiner Funktion als Schriftführer wiedergewählt wurde, legte eine zufriedenstellende Finanzlage vor.

10.05.2024 , 11:53 Uhr

Die Vorstandsmitglieder des Ökumenischen Krankenpflegevereins Gersheim sind (von links) Wolfgang Staudt, Stanislaus Fontana, Roland Schneider, Christa Düppenbecker, Johanna Rauch, Helga Rauch und Pfarrer Krystian Scheliga. Es fehlen Irene Dormeyer und Otmar Gros. Foto: Erwin Lück

Von Wolfgang Degott