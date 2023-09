Einführung am Sonntag Kornelia Olbrich ist neue Pastoralreferentin in der Pfarrei Heilig Kreuz in Gersheim

Dort war auch schon die in Homburg wohnende Olbrich tätig, bevor sie 2010 als Religionslehrerin und Schulseelsorgerin in das Homburger Gymnasium Johanneum wechselte. Doch von vorn. In Lörrach geboren, zog ihre Familie um, siedelte sich in Roxheim in der Pfalz an. In Worms „baute“ Olbrich ihr Abitur und studierte anschließend in Tübingen Theologie. Im Priesterseminar in Speyer begann sie die Ausbildung zur Pastoralreferentin, wo sie in der Dompfarrei auch ihr Anerkennungsjahr absolvierte.