Konzert in Niedergailbach : Weihnachts-Konzert in der Gersheimer Kirche St. Alban

Der katholische Kirchenchor Bruder Klaus Niedergailbach mit dem Kirchenchor Gersheim und Dirigentin Hanna Ast (links) gestalteten gemeinsam mit der Singgemeinschaft Niedergailbach/Reinheim das vorweihnachtliche Konzert in der Gersheimer Pfarrkirche. Foto: Wolfgang Degott

Gersheim Eine besinnliche Stunde und Einstimmung auf Weihnachten boten zwei Chöre und Instrumentalistinnen in der St. Albankirche in Gersheim. Es gehörte noch zum Festprogramm des Jubiläums 140 Jahre Kirchenchor Bruder Klaus Niedergailbach.

Traditionell, doch in den letzten Jahren abwechselnd in Niedergailbach und Reinheim durchgeführt, hatten sich sowohl der Katholische Kirchenchor, verstärkt mit dem Kirchenchor St. Alban Gersheim sowie die Männerchöre in der Singgemeinschaft Niedergailbach/Reinheim für ihre Zuhörer ein abwechslungsreiches Repertoire einstudiert. Ergänzt wurde das vorweihnachtliche Konzert durch Beiträge der beiden Solistinnen Hanna Ast (Querflöte), und Melanie Hesseler (Orgel), die unter anderem auch gemeinsam „On Christmas Night“ und das erste traditionelle englische Weihnachtslied „The First Noel“, aber auch zum Auftakt „veni, veni, Emanuel“ „O komm, o komm, Emanuel“ spielten.

„Ein Warten geht durch die Zeit“ war der Auftakt, gesungen vom Kirchenchor. Einer der Höhepunkte war die Darbietung des lateinischen Strophenliedes „Adeste Fideles“, das zu den bekanntesten und beliebtesten Weihnachtsliedern gehört und auch in der Popmusik immer wieder vertonte wurde. Ebenfalls sehr prominent auch das amerikanische Weihnachtslied „Kleiner Trommlerjunge“, das als „Carol of he drum“ 1941 von der Pianistin Katherine K. Davis komponiert und geschrieben wurde. Darin wird die Geschichte eines armen Jungen beschrieben, der dem neu geborenen Jesuskind nichts anderes schenken konnte als ein Ständchen auf seiner Trommel.

Moderator Herbert Buhr konnte mit der „Abendruhe“, in der es heißt „Die Abendsonn’ ist still versunken“, das „Sancta Maria“ vom deutschen Domkapellmeister und Komponisten Johannes Schweitzer, sowie „Heilige Zeit“, einem Satz von Emil Rabe“ und „Das Geheimnis der Weihnacht“ von Werner Theisen das erste Liederquartett der Singgemeinschaft ankündigen. Es folgten danach unter anderem auch noch „Im Stall zu Bethlehem“ im Satz von Musikdirektor Manfred Bühler und die kleine geistliche Kantate „Ehre sei Gott in der Höhe“ von Gerhard Rabe.