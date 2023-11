Kirmes in Peppenkum Die Bebbekumer Kirb startet am Freitag

Das Programm

Die Kirb in Peppenkum im Überblick: Freitag. 10. November: Umzug der Straußjugend durch den Ort, anschließend ab 19 Uhr Kirwetreiben mit Schlachtfest im Dorfgemeinschaftshaus Peppenkum mit Live Musik von Jessi und Basti. Gegen 21 Uhr wird die traditionelle Kirweredd von Lisa Sandmeyer und Alina Allgeier vorgetragen; Sonntag, 12. November: um zehn Uhr lädt der MGV Peppenkum zur offenen Singstunde mit Frühschoppen ein, bei der auch die Bebbekumer Strausbuwe und -mäde mit Durst und geölter Stimme anwesend sein werden. Ansonsten sind sie über das Wochenende in den umliegenden Dörfern und auf den Kirwespielen der Fußballer in Medelsheim unterwegs.