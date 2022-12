Krippenspiel in Gersheim : Die Weihnachtsgeschichte in St. Alban

Die Teilnehmer des Kinder-Krippenspieles in der Gersheimer Kirche St. Alban. Foto: Wolfgang Degott

Gersheim Das Reinheimer Kinder-Krippenspiel fand ausnahmsweise in der Gersheimer Pfarrkirche statt. Denn nur diese ist in diesem Winter beheizt.

Von Wolfgang Degott

Vor dem Hintergrund des vor vielen Jahren von Alex Vogelgesang erstellten Bühnenbild spielte sich an Heiligabend in der Gersheimer Kirche St. Alban die Menschwerdung Jesu ab. 24 Kinder, alle zwischen fünf und elf Jahre alt, inszenierten ein Krippenspiel, das unter der Überschrift „Da oben am Himmel wohne ich“ stand. Melanie Doller und Lena Gebhart hatten es mit ihnen einstudiert.

In der gut gefüllten Gersheimer Pfarrkirche traten neben der „Heiligen Familie“ mit Maria und Josef auch die vielen anderen wichtigen Rollen, unter anderem die den Weihnachtsstern tragende Erzählerin Linda Doller, nach und nach in den Mittelpunkt. Das Manuskript des Spieles stammt aus dem „Reinheimer Ordner“ von Annerose Anna, die das Krippenspiel viele Jahren betreut hatte. „Darin enthalten sind verschiedene Krippenspiel-Handlungen und Texte, die wir dann immer auf die jeweilige Anzahl der teilnehmenden Kinder abstimmen können“, so Melanie Doller.

Die zehnjährige Lilly Görgen, die schon zu vierten Mal dabei war, freute sich, dass sie nach der Darstellung eines Wirtes, einem Stern und einem Engel nun die Hauptrolle der Gottesmutter Maria spielen konnte. An ihrer Seite war Paul Schwarz. Der Neunjährige war zum zweiten Mal mit von der Partie. Vor der zweijährigen Coronapause des Krippenspieles stellte er bei seiner Premiere einen Hirten dar. Beide Reinheimer besuchen die vierte Klasse der Grundschule Reinheim.

Pfarrer Krystian Scheliga wertete die erfolgreiche Inszenierung als einen weiteren Schritt in den Bestrebungen der Pfarrei Heilig Kreuz „mit aller Kraft“ wieder in die Normalität zurückzukehren. Als kleines „Wunder“ bezeichnete er es schmunzelnd, dass Reinheimer Kinder während der Kinder-Christmette in der Gersheimer Kirche auftreten. Dass sie ausgewichen waren, war deshalb notwendig geworden, weil in der Bliestal-Pfarrei derzeit Gersheim die einzige Kirche ist, die. geheizt wird. Nachdem Organist Jürgen Rabung, der den frühen Nachmittag musikalisch begleitete, mit dem Lied „Alle Jahre wieder kommt das Christuskind auf die Erde nieder, wo wir Menschen sind“ an- und die Gemeinde auch gesanglich eingestimmt war, kamen die Sterne Leni Ehrhardt, Lina Weyer, Alessia Morschett, Alina Seidel und Emilia Wack zum Altarraum, in dem die Krippe und der Stall aufgebaut waren. Sie sprachen davon, dass Gott ihnen den Auftrag gegeben hatte, allen von jener wunderbaren Nacht in Bethlehem zu erzählen. Nacheinander wurden auch die Könige Emilia Weyer, Leonie Messer, Mia Weber, die Engel Frieda Ehrhardt, Ida Gütermann, Maja Wack, Fiona Schöndorf, Méva Kremer, der Bote Til Becker, die beiden Wirte Mats Renner und Michel Hammoud sowie die Hirten Luke Renner, Henning Seidel, Jannis Hammoud, Tim Hurth und Pauline Ochs mit in die Handlung aufgenommen.