Gartenbauverein Rubenheim Kinder schnitzten Kürbisse beim Gartenbauverein Rubenheim

In diesem Jahr, so Fries, habe man nach der Corona-Pause den allgemeinen Betrieb wieder aufgenommen und erstmals ein zweitägiges Sommerfest mit großem Erfolg durchgeführt. Trotz geringer Ernteerträge sei auch die Brennsaison zufriedenstellend verlaufen. So konnten neben Apfel- und Quittensäften erstmals Drei-Liter-Bags für die „Großabnehmer“ zur Verfügung gestellt werden. Teilgenommen habe man auch am Biosphärenfest in Erfweiler-Ehlingen.