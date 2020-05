Kulturpark Reinheim : Kein Museumsbetrieb im Kulturpark

Die für viele Besucher attraktive Veranstaltung „Vita Romana“ im Europäischen Kulturpark findet in diesem Jahr nicht statt. Foto: Sandra Brettar

Reinheim Die vollständige Öffnung der Grenze ist Voraussetzung, um alle Anlagen wieder öffnen zu können.

Aufgrund der bis vorerst 15. Juni geltenden Grenzregelung ist ein grenzüberschreiter Besuch des Europäischen Kulturparks Reinheim/Bliesbruck derzeit nicht möglich. Darauf hat der Saarpfalz-Kreis hingewiesen. Die vollständige Öffnung der Grenze sei die wichtigste Voraussetzung, um den Museumsbetrieb in Bliesbruck-Reinheim wieder aufnehmen zu können.

Grundsatz des Parkkonzeptes sei es, dass die Besucherinnen und Besucher, egal auf welcher Parkseite sie ihre Karte lösen, sämtliche museale Bereiche beidseits der deutsch-französischen Grenze nutzen können. „Wir sind ein grenzüberschreitendes Projekt und unsere Angebote werden gemeinsam umgesetzt und vermarktet“, betont der Vorsitzende der für die deutsche Seite zuständigen Stiftung, Landrat Theophil Gallo. Dies sei die oberste Maxime und deshalb stehe er gerade in dieser schwierigen Phase im engen Austausch mit seinem französischem Partner, Generalratspräsident Patrick Weiten. Zudem gelte es auch die Rahmenbedingungen im Nachbardepartement zu respektieren. Hier müsse man abwarten, wie Frankreich die Lage dort bewertet und welche weiteren Maßnahmen festgelegt werden. Hier werden für den 25. Mai weitere Entscheidungen erwartet, erklärt Gallo weiter. „Danach werden wir die weiteren Schritte mit dem Partner abstimmen. Wichtig ist auch, ein abgestimmtes Hygienekonzept aufzustellen, das sowohl dem grenzüberschreitenden Parkbetrieb als auch den jeweiligen nationalen Vorgaben entspricht. Das wird eine Herausforderung“, betont der Stiftungsvorsitzende. Bereits entschieden haben beide Kooperationspartner, dass es in diesem Jahr keine größeren Veranstaltungen geben wird. So wird auch die „Vita Romana“ nicht stattfinden können.