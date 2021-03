Die Pfarreri Heilig Kreuz teilt mit : Das Kleppern fällt diesmal aus

Gersheim In der Gersheimer Pfarrei Heilig Kreuz fällt in diesem Jahr das Kleppern durch die Messdiener zum Ende der Karwoche aus. Dies teilte das Pfarramt mit. „Wir haben dies in der Dienstbesprechung besprochen und haben es nicht als sinnvoll erachtet, die vom Bistum angebotene Form „Kleppern vor der eigenen Haustür“ durchzuführen,“ heißt es in der Mitteilung weiter.

