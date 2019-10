Abkochgebot in Teilen von Gersheim : Trinkwasser kann nur eingeschränkt genutzt werden

Gersheim Die Stadtwerke Bliestal nochmals erinnert, dass das Trinkwasser bis voraussichtlich kommenden Dienstag in Gersheim, Walsheim, Niedergailbach und Reinheim wegen einer Verunreinigung abgekocht werden muss. Zudem gab es am Freitag weitere Details zu dem Keim, der gefunden wurde, und welche Gefahren tatsächlich von ihm ausgehen.

Derzeit ist das Trinkwasser im Bereich der Gemeinde Gersheim mit den Ortsteilen Gersheim, Walsheim, Niedergailbach und Reinheim mikrobiologisch verunreinigt (wir berichteten). Die Ursache der Verunreinigung ist vermutlich das Eindringen von Oberflächenwas-ser in eine Kammer des Hochbehälters aufgrund des starken Regens. Diese ist bereits außer Betrieb genommen, wie die Stadtwerke Blieskastel am Freitag noch einmal betonten.

Die aktuelle Verunsicherung in der Bevölkerung hat die Stadtwerke Bliestal aber auch veranlasst, darauf hinzuweisen, dass Trinkwasser das am strengsten überwachte Lebensmittel ist, und Hintergründe und Details der derzeitigen Verkeimung zu erläutern.

„An unser Trinkwasser stellen die Stadtwerke und der Gesetzgeber hohe Anforderun-gen“, heißt es in einer Mitteilung an die betroffenen Kunden der Stadtwerke. Diese Anforderungen seien zum Beispiel deutlich höher als bei der Mineral- und Tafelwasserverordnung. „Wir überwachen in regelmäßigen Abständen die Trinkwasserqualität mit chemischen wie auch mikrobiologischen Untersuchungen. In der gesetzlichen Trinkwasserverord-nung sind Grenzwerte vorgegeben, die einzuhalten sind“, heißt es weiter. Das Trinkwasser müss „rein und genusstauglich“ sein. Der vorgegebene Grenzwert bei bestimmten Keimen läge bei 0 pro 100 Milliliter und werde durch die Gesundheitsämter streng überwacht.