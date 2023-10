Kartoffel-Testessen in Gersheim In Gersheim werden Kartoffeln getestet

Am kommenden Freitag, 27. Oktober, beginnt um 19 Uhr im Kulturhaus Gersheim nach Jahren der Pause wieder ein Kartoffel-Testessen des Kreis-Verbandes der Gartenbauvereine. Es wird vom Obst- und Gartenbauverein Gersheim zum wiederholten Mal ausgerichtet. Dabei können die Teilnehmer verschiedene Kartoffelsorten testen. Auch wenn ihr Nudeln und Reis schon sehr starke Konkurrenz machen: Die Knolle ist beliebt und sehr häufig auf den Tellern zu finden, noch dazu in vielen Variationen: von den heimischen Spezialitäten Dibbelabbes“, „Gefillde“ oder „Hoorische“ bis zu den Bratkartoffeln. Außerdem hat die Kartoffel jede Menge zu bieten. Aber was steckt hinter den Sorten, die Namen wie Annabelle, Sieglinde oder Linda tragen? Neben allgemeinen Hinweisen zum Kartoffelanbau erfahren die Teilnehmer Wissenswertes über die Inhaltsstoffe der Kartoffel, die Verwendung in der Küche sowie über den Anbau der Kartoffel. Bei der Verkostung werden einige Kartoffelsorten und ihre Eigenschaften vorgestellt. Die Kartoffeln werden als Pellkartoffeln serviert und verkostet. Danach folgt ein gemütlicher Teil bei Kaffee und Kartoffelkuchen. Damit bei den Verkostungen alles glatt läuft, ist eine Anmeldung mit Angabe der Teilnehmerzahl unbedingt erforderlich.