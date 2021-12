Karl Zenner ist gestorben : Pädagoge Karl Zenner ist gestorben

Herbitzheim Er prägte Generationen von Schülern in der Region und wurde 103 Jahre alt.

Im Alter von 102 Jahren, einen Monat vor seinem 103. Geburtstag verstarb Gersheims ältester Bürger Karl Zenner. Den Lebensabend verbrachte der Verstorbene seit 2016 mit seiner zweiten Frau Margot in Mannheim. Zenner, der 1919 im saarländischen Haustadt zur Welt kam, hat sich vor allem als Leiter der 1972 neu errichteten Realschule in Aufbauform von Kleinblittersdorf einen Namen gemacht. Auch Jahre zuvor hatte er bereits als Leiter der Volksschule in Herbitzheim Weichen gestellt. Nach der Heirat 1943 gründete er gemeinsam mit seiner 1982 verstorbenen Ehefrau Paula seine Familie. So wirkte er nach dem vom deutschen Erziehungsphilosophen Georg Picht stammenden Slogan „Schick dein Kind auf bessere Schulen“. So geschah es, dass in Herbitzheim ein übergroßer Anteil der Schüler mittleren und höheren Bildungsabschlüssen „zugeführt“ werden konnten und viele sogar den Lehrerberuf ergriffen. Auch die sogenannten schwächeren Schüler waren gut eingebunden und fanden ihren gebührenden Platz. Zenner selbst legte 1937 in Dillingen seine Abiturprüfung ab. Nach einem Jahr Reichsarbeitsdienst folgten zwei Jahre Studium an der Hochschule für Lehrerbildung in Saarbrücken für das Lehramt an Volksschulen.