Junior-Ranger in der bBiosphäre „Haben Fische eigentlich Ohren?“

„Haben Fische eigentlich Ohren?“, will der 14-jährige Julius aus Auersmacher wissen. „Ja, haben sie. Die Ohren der Fische sind aber nicht außen und nicht sichtbar. Sie können aber ganz gut hören – zum Beispiel Schmatzgeräusche anderer Fische oder Gefahren von außen, wie zum Beispiel Angler“, weiß der Biologe. Er erzählt auch, dass der wichtigste Wirtschaftsfisch in Deutschland die Regenbogenforelle ist, die Ende des 19. Jahrhunderts aus Nordamerika mitgebracht wurde. „Bis zum Ende des 19. Jahrhunderts waren die Flüsse in Deutschland auch einmal voller Lachse. Die Lachse wanderten sogar bis in diese kleinen Bäche. Von Menschenhand gemachte Dämme, Wehre oder Schleusen führten dazu, dass die Lachse nicht mehr wandern konnten. Mittlerweile gibt es in Deutschland so gut wie gar keine Wanderfische mehr“, sagt Sebastian Hoffmann. Der dritte Kescher im Hetschenbach blieb leer. Also heißt es für die Bliesgau-Juniorranger Stellungswechsel. Dabei marschieren alle mit Gummistiefeln durch den Bach. Wer keine Gummistiefel dabei hat, wird über den Bach getragen. „Wir versuchen jeden Monat ein interessantes Programm mit ein bisschen Abenteuer für die Junior-Ranger zusammen zustellen. Wir haben uns in diesem Jahr schon die Photovoltaik-Anlage auf dem Hartungshof in Bliesransbach angeschaut und die erneuerbaren Energien erklärt. Wir werden uns bei einem weiteren Treffen um die einheimischen Steinkauze kümmern und eine Kanu-Tour mit Übernachtung steht auch noch auf dem Programm“, sagt Bliesgau-Ranger Michael Keßler. Er koordiniert und organisiert die Junior-Ranger zusammen mit dem Biosphären-Zweckverband Bliesgau.