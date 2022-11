Kirmes in Peppenkum : Die Straußjugend machte Stimmung bei der Peppenkumer Kirb

Peppenkum Schauplatz war vor allem das Feuerwehr-Gemeinschaftshaus. Die Kirweredd von Alina Allgeier und Lisa Sandmeyer war einer der Höhepunkte.

Zuerst wurden die Mitglieder der 26-köpfigen Straußgesellschaft in ihren karierten Hemden mit ihrem 52-jährigen Kirwebabbe und Straußvadder „Jolle“ Sandmeier, zu der auch „Auswärtige“, unter anderem aus Brenschelbach, Gersheim, Heckendalheim, Riesweiler und Seyweiler gehören, vorgestellt, anschließend das Dorfleben intensiv glossiert. Das offenbarte, dass sich die „Bebbekumer“ trotz Pandemie, Inflation und Krieg, die allen zusetzt und sie entsetzt, „die Freude am Leben nicht nehmen lassen“. In Reimen wurde erwähnt, dass das Feuerwehrhaus mittlerweile mit Aufzug und Theke ausgestattet ist. Für Lacher sorgte die Schilderung einer nächtlichen Odyssee von drei Straußbuben auf ihrem Weg vom Fest in Walsheim nach Hause mit einem ungewollten Abstecher in einer Pferdekoppel. Herausgehoben wurden die vielen Baustellen im rund 260-Seelen Dorf der Parr mit Absperrgittern „soweit das Auge reicht“, die Einbruchsserie im Gebiet „Auf dem Flur“ wie auch der Spaziergang des Dorf-Originals Piwi. Er hatte zwar die Leine dabei, aber zuhause den Hund vergessen. Beim Ausflug des MGV nach Herschberg fragte erkundigte er sich bei seinen Sangeskollegen, wo denn der Ort Gospel der gleichnamigen Lieder denn liege. Dass von der Feuerwehr wenig zu berichten sei, so die beiden versierten Rednerinnen, hänge damit zusammen, dass sie in den letzten Jahren mehr den eigenen Durst als fremde Feuer löschen musste.