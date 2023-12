Krippenspiel in Herbitzheim Das Kinder-Krippenspiel in der St. Barbarakirche feiert Jubiläum

Herbitzheim · Zum 25. Mal wird in Herbitzheim an Heiligabend während des Familiengottesdienstes ein Kinder-Krippenspiel aufgeführt. Beginn ist um 14.30 Uhr in der St. Barbara-Kirche. Schon viele Wochen zuvor haben die Verantwortlichen nach den jungen Darstellern gesucht und sind fündig geworden.

22.12.2023 , 10:47 Uhr

Die Kinder, die beim Kinderkrippenspiel an Heiligabend in der St. Barbarakirche auftreten mit Heike Flierl (rechts sitzend) aus dem Betreuerteam während eine Probenpause. Foto: Wolfgang Degott​

Von Wolfgang Degott