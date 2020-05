In Gersheim ist man auf der Höhe der Zeit : Jetzt wird unter freiem Himmel gesurft

Unser Bild entstand unter dem Hotspot am Mehrgenerationentreff in Niedergailbach. Dort fanden sich ein (von links): der zuständige Mitarbeiter der Gemeinde, Dominik Schreiber, der Monteur der Firma intersaar, Kai Zemolka, sowie der Bürgermeister der Gemeinde Gersheim, Michael Clivot, und intersaar-Geschäftsführer Volker Musebrink. Foto: Gemeinde Gersheim

Gersheim Die Gemeinde Gersheim freut sich über zehn kostenlose Hotspots, die jedermann zur Verfügung stehen.

Mit Unterstützung der Wifi4EU-Initiative der Europäischen Union konnte Bürgermeister Clivot vor wenigen Tagen zusammen mit dem Geschäftsführer der Firma intersaar aus Saarbrücken, Volker Musebrink, nun zehn öffentliche Plätze mit kostenfreiem WLAN in Betrieb nehmen. „Es freut mich, dass wir nun einen weiteren Schritt im Ausbau der digitalen Infrastruktur in der Gemeinde Gersheim machen konnten“, sagte Michael Clivot nach der Besichtigung der einzelnen Standorte. Durch die Installation der Outdoor-Geräte können nun sowohl Veranstaltungen im Außenbereich, als auch die Hallen und Gemeinschaftshäuser mit freiem WLAN versorgt werden. Auch das Walsheimer Freibad ist nun auf dem gesamten Gelände versorgt.

„Wir werden nun in der Praxis sehen, wie bedarfsgerecht die Ausleuchtung an den einzelnen Standorten ist und gegebenenfalls nachbessern. Wir sind mit dem Ausbau nicht am Ende. Es ist nur ein erster Schritt“, so der Bürgermeister weiter. Im Rahmen der vom Verwaltungschef gestarteten Initiative „gersheim.digital“, will die Kommune in den nächsten Jahren die Digitalisierung der Verwaltung, den Ausbau der digitalen Infrastruktur sowie die digitale Dienste für Bürgerinnen und Bürger ausbauen und weiterentwickeln. Ein Passwort für den Hotspot-Zugang ist übrigens nicht erforderlich.