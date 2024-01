Spohns Haus in Gersheim Jerzy „Jurek“ Wegrzynowski verlässt Spohns Haus in Gersheim

Bei seiner Verabschiedung blickte er zurück. 2007 habe er sich in Gersheim beworben, wo damals ein deutschsprachiger polnischer Pädagoge gesucht wurde. Er wurde angenommen. Thorsten Czech war Geschäftsführer. Wegrzynowski betreute neben seinem „Tagesgeschäft“ unter anderem die damals schon durchgeführten weithin bekannten trinationalen Sommerfreizeiten, aber auch die Europawochen. 2009 kamen mit jungen Teilnehmern aus drei Ländern, nämlich Deutschland, Polen und der Ukraine, die Winterfreizeiten dazu. Zusätzliche Qualifikation erwarb er sich mit dem European Credit Transfer and Accumulation System Zertifikat (ETCS) als „Multiplikator für Bildung für nachhaltige Entwicklung an Ganztagsschulen“, mit dem Studium an der Freien Universität Berlin. 2013 promovierte er an der Universität Rzeszów zum Thema „Die Eigenschaften der Sprache der Ökologie als Fremdsprache“. Neben der Führung von Spohns Haus war er auch Leiter der Zentralstelle des Deutsch-Polnischen Jugendwerkes (DPJW) für das Saarland. „Ich habe Deutschland viel zu verdanke, habe die Chance bekommen mich weiterzuentwickeln, mein Leben zu bereichern“, so Wegrzynowski. Aus Respekt vor dem Land und seiner Menschen hat er auch die deutsche Staatsangehörigkeit angenommen. „Jurek“, wie er von allen genannt wird, bezeichnet sich als Europäer und will diese Einstellung auch in seinem neuen Umfeld einbringen.