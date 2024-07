Jakobsmarkt in Medelsheim Jakobsmarkt lockte viele Besucher an

Thomas Niklos aus Homburg dagegen verabschiedete sich in den Ruhestand. Zum letzten Mal parkte er sein Espressomobil gegenüber dem Schulhof. „Im nächsten Jahr kommt mein Nachfolger“, sagte er, während er die Kaffeespezialitäten für seine treuen Kunden zubereitete. Seit zehn Jahren war er eine feste Institution auf dem Jakobsmarkt und wird den Besuchern fehlen. Der Katholische Kirchenchor Medelsheim und der Landfrauenverein gehören seit vielen Jahren zum festen Inventar des Marktes. „Wir sind seit 1999 dabei, als die Feuerwehr die Nachfolge vom Männergesangverein übernommen hat“, erzählte Imelda Frenzel, Vorsitzende des Chores, die den Markt seit ihrer Kindheit kennt. Sie erinnerte sich besonders an das Flieger-Karussell, das damals auf dem Schulhof stand und bei ihr den Wunsch weckte, einmal über den Kirchturm hinwegzufliegen. Die Feuerwehr sorgte wieder für das leibliche Wohl und musste aufgrund des hohen Besucheraufkommens mehrmals Getränke nachbestellen. „Wir haben doppelt so viel eingekauft wie im letzten Jahr“, berichtete Tobias Meyer vom Förderverein und gleichzeitig Marktmeister. Er zeigte sich erleichtert, dass der Lieferant auch am Sonntag Nachschub liefern konnte.