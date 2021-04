Hier geht es auch um den Pachterlös : Jahresversammlung der Jagdgenossenschaft in Peppenkum

Peppenkum Am kommenden Freitag, 9. April, findet im Feuerwehr-Gemeinschaftshaus in Peppenkum die Jahreshauptversammlung der Jagdgenossenschaft Peppenkum/Utweiler statt. Die Zusammenkunft beginnt um 20 Uhr. An diesem Abend geht es unter anderem auch und vor allem um die Neuwahl des Vorstandes und der Ausschussmitglieder.

Auch beschließen die Mitglieder die Verwendung des Jagdpachterlöses, wie auch der Jagdpachtvertrag verlängert werden soll.