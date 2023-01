SV Niedergailbach : Sportverein Niedergailbach zieht grundsätzlich positive Bilanz

Einer der Höhepunkte im Vereinsjahr des SV Niedergailbach war die Ausrichtung der Fußball-Gemeindemeisterschaft. Hier eine Szene aus der Partie Walsheim (weiß) gegen Reinheim. Foto: Wolfgang Degott

Niedergailbach Die Fußballer sind optimistisch, den Klassenerhalt in der Landesliga zu schaffen. Kleinere Probleme gibt es beim Hallensport.

Mit dem Sportfest, inklusive der Gemeindemeisterschaft und dem Hager-Turnier, dem Familienfest der AH, der Teilnahme am Mondscheinmarkt in Gersheim sowie dem Jahresabschluss im Europäischen Kulturpark Bliesbruck-Reinheim sei neben dem aktiven Spielbetrieb der SG Bliesgau das Leben wieder in den Verein zurückgekehrt. Vorsitzender Peter Bruckmann zog bei der Jahreshauptversammlung des SV Niedergailbach im Sportheim eine positive Bilanz. Er erwähnte auch die Meisterschaft der D-Junioren der Jugend-Spielgemeinschaft (JSG) Untere Blies, in der auch „Gälbacher“ Nachwuchskicker vertreten waren.

Für das laufende Jahr kündigte er an, dass die Durchführung des Hexenfestes, ein Fest während des Radrennens Trofeo, das Sportfest sowie auch wieder ein Weihnachtsmarkt geplant werde. Beim jüngsten Weihnachtsmarkt seien auch langjährige Mitglieder geehrt worden. Dazu zählten Josef Bieder, der dem 1950 gegründeten Club seit 60 Jahren angehört, Roland Schneider (50 Jahre), Horst-Dieter Oberinger (40), Ewald Schiel (30) und Hans Geiser (20). Angestrebt werde weiter, so Bruckmann, die Fußball-Fusion mit dem benachbarten SV Gersheim.

Sportvorstand Gerald Bodenstein erinnerte an den Trainerwechsel vor Beginn der aktuellen Saison. So habe Christoph Kihm von der SG Ommersheim/Erfweiler-Ehlingen die Nachfolge Thomas Freis angetreten. Mittlerweile sei auch eine weitere Zusammenarbeit für die kommende Saison vereinbart worden. In den beiden aktiven Mannschaften, in der Landesliga und in der Kreisliga A, die zudem aus den Vereinen SV Gersheim, SG Herbitzheim-Bliesdalheim und TuS Rubenheim gebildet seien, spielten noch fünf Niedergailbacher.

Kihm, der sich nach eigenem Bekunden sichtlich wohl fühle, zog in seinem Bericht, der von Bodenstein verlesen wurde, eine durchwachsene Bilanz zur „Mission Klassenerhalt“. Überwintert werde mit 15 Punkten auf dem 16. Platz der Landesliga Ost. Er zeigte sich zuversichtlich, dass die SG auch in der kommenden Spielzeit der gleichen Spielklasse angehört.

Nachdem der bisherige Jugendleiter Michael Höllinger sein Amt niedergelegt habe, werde der SVN von Elmar Anna, dem Jugendleiter des SV Gersheim, mitbetreut. Auch in der Gymnastik-Abteilung bahnen sich Veränderungen an. Die bisherige Leiterin Anja Erhardt bedauerte, dass durch die Beschränkungen der Corona-Pandemie der Hallensport gelitten habe und eine lange Durststrecke durchlaufen musste. Sie sprach davon, dass es schwierig sei eine Übungsleiterin zu ihrer Nachfolge zu bekommen. So seien nach dem Abschlussessen im Dezember keine Aktivitäten mehr zu verzeichnen. Daneben bietet der Club montags in der Gemeinschaftshalle Übungsstunden unter dem Titel „Fit for Mann“ an. Nachdem sie seit vielen Jahren von Martina Welsch geleitet wurden, sie aber aus beruflichen Gründen nicht weitermachen konnte, fand man mit Jessica Lukas eine versierte Nachfolgerin, wusste Bodenstein zu berichten.