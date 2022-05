Musikverein Gersheim : Weiter unter der bewährten Führung

Gersheim Der Musikverein Gersheim ist relativ gut durch die Corona-Pandemie gekommen. Im Vorstand kam es kaum zu Veränderungen.

Arno Reichert, der vor 28 Jahren sein Amt als Vorsitzender angetreten hatte, wurde in der Jahreshauptversammlung des Musikvereins „Harmonie“ für eine weitere Amtsperiode bestätigt. Er sprach in seinem Rechenschaftsbericht von zwei besonderen Jahren, die, geprägt von der Corona-Pandemie, erhebliche Veränderungen und Einschränkungen gebracht hätten. Finanziell habe man sich fast schadlos durchmanövriert. Geholfen hätten dabei die Corona-Hilfe des Landes, aber auch die Auszeichnung mit dem Robert-Klein-Preis, die mit 1000 Euro dotiert gewesen war. Er erinnerte an den Jugendtag im vergangenen September, der auf gute Resonanz gestoßen sei. Dirigent Björn Weinmann sei innerhalb der Probenarbeit, wenn sie denn mal möglich war, besondere Wege gegangen, habe auch Online-Angebote geschaffen.

Einen Abriss über die Aktivitäten unter Corona-Bedingungen lieferte Schriftführer Christian Kakuk. Er sprach von Open-Air-Proben, dem geplanten und dann ins Wasser gefallenen Frühjahrskonzert, aber auch über das kleine Konzert für die Bewohner der DRK-Seniorenresidenz Gersheim. Nicht gefeiert werden konnte auch ein Jubiläum, das nachgeholt werde: Im vergangenen Jahr war Weinmann ein Vierteljahrhundert musikalischer Leiter im Traditionsverein mit seinen 143 Mitgliedern. Neben einem Grillfest sei man bei der Einweihung des Bliesdalheimer Dorfplatzes aufgetreten, habe ein Jugendkonzert in Reinheim absolviert und auch beim St. Martinszug gespielt. In diesem Jahr sei man im März gemeinsam mit der Stadtkapelle Sarreguemines im Ausstellungszentrum des Europäischen Kulturpark Bliesbruck-Reinheim aufgetreten. Nach dem Start der Bläserklasse in der Grundschule Reinheim habe sich die Mitgliederzahl stabilisiert und mittlerweile seien 14 Kinder ins Jugendorchester des Vereins „aufgestiegen“. Um die Nachwuchsarbeit qualitativ zu verbessern haben Marina Braun und Lotte Anna die Juleica-Ausbildung absolviert.

Am Samstag, 28. Mai, veranstaltet der Musikverein Gersheim unter dem Motto „Wir sind zurück“ sein Frühjahrskonzert, das um 18 Uhr im Kulturhaus beginnt. Nach zwei Jahren Pause wird den Zuhörern sowohl vom mit dem Großen Orchester als auch dem Jugendorchester. ein abwechslungsreiches Programm geboten. Es wird es ein Wiederhören von bekannten Film- und Rock-Medleys, aber auch Klassikern der sinfonischen Blasmusik geben. Im Vorverkauf kosten die Karten für Erwachsene fünf, für Kinder von sechs bis zwölf Jahre drei Euro. An der Abendkasse sind dann sechs, beziehungsweise vier Euro zu zahlen. Karten gibt es bei allen Musikern des Vereins und in der Zweigstelle der Kreissparkasse Saarpfalz in Gersheim.

Für das laufende Jahr haben sich das Orchester und der Verein einiges vorgenommen. So bestreite man am Samstag, 25. Juni, das Sommerkonzert in Zweibrücken, werde am Sonntag, 17. Juli, den Frühschoppen beim Jubiläum der Sportfreunde Reinheim spielen, am Samstag, 6. August, ein internes Grillfest veranstalten und am Sonntag, 9. Oktober, die Messe für die verstorbenen Mitglieder in der St. Albankirche in Gersheim mitgestaltet. Geplant ist, am Samstag, 10. Dezember, dort auch das im vergangenen Jahr kurzfristig abgesagte Weihnachtskonzert nach zweijähriger Pause wieder anzubieten.