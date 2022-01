MGV Peppenkum : Auch Peppenkums Sänger kämpfen sich durch die Pandemie

Peppenkum Axel Müller bleibt Vorsitzender. Einnahmeverluste durch den coronabedingten Ausfall von Veranstaltungen schmälern die Vereinskasse.

Weiter geht’s mit Axel Müller. Der bisherige Vorsitzende des Männergesangvereins Peppenkum, der mit einer dreijährigen Unterbrechung seit 25 Jahren an der Spitze steht, wurde in der Jahreshauptversammlung im Feuerwehr-Gemeinschaftshaus wiedergewählt. Ihm zur Seite steht auch weiterhin sein Stellvertreter Fritz Hartz. In ihrem Bericht blickte Schriftführerin Annerose Schmitt zurück. Sie wurde ebenso wiedergewählt wie Kassiererin Cornelia Frenzel. So sei das Vereinsleben nach dem Ausbruch der Corona-Pandemie drastisch zurückgeschraubt worden. Zum Opfer fielen dabei das geplante Sängerfest, der musikalische Kirwesonntag mit zwei Gastchören und das Adventssingen. Gut angekommen sei der Familienwandertag mit Abschluss im Medelsheimer Gasthaus Weber. Die letzte größere Veranstaltung sei der Neujahrsempfang 2020 gewesen. Bei den zeitweise erlaubten Singstunden sei man auf einem guten Weg gewesen, habe gemeinsam mit Chorleiter Thomas Zäh schöne Sonntagsproben erlebt. Angeschafft worden seien bestickte Vereinswappen und Poloshirts und Hemden für die 32 Sänger.