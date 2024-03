MGV Niedergailbach Singgemeinschaft mit Reinheim garantiert Mehrstimmigkeit

Norbert Oberinger, der bereits 38 Jahren den 48 Mitglieder zählenden MGV führt, betonte die Wichtigkeit der Singgemeinschaft mit dem MGV Reinheim. Diese garantiere, dass durch kontinuierliche Chorarbeit noch mehrstimmig gesungen werden könne. Auch im sakralen Chorwesen behaupte sich der Verein erfolgreich. Der Schriftführer Klaus Buhr, der ebenfalls sein Amt weiterführen kann, ließ das vergangene Vereinsjahr Revue passieren. Er erinnerte dabei unter anderem an die Auftritte beim Chorverbandstag in Niedergailbach, im Caritas-Altenzentrum St. Josef in Blieskastel, dem Volkstrauertag in Reinheim. Auch feierte die Singgemeinschaft ein gemeinsames Sommerfest. Das Blockflötenquartett des MGV steht unter der Leitung von Anne Detzler. Es ist ein weiterer Aktivposten und verzeichnete neun Auftritte im vergangenen Jahr. Herausragend dabei die Engagements beim Kreischorkonzert und dem Adventskonzert des Kirchenchores St. Markus in der Reinheimer Kirche, wo sich auch die Singgemeinschaft der Männerchöre dem Publikum präsentierte. Robert Becker betonte in seinem Bericht die herausragende Bedeutung der Schulungswoche in Falkenstein, wo neben der musikalischen Weiterentwicklung auch der Zusammenhalt im Verein gepflegt wird. Er kündigte zudem Abendmusik-Konzerte im Generationentreff und einen Auftritt bei der Veranstaltung „Sing City“ in St. Wendel am Samstag, 7. September, an.