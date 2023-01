Gesangverein Herbitzheim : Siegfried Schmidt führt den Gesangverein weiter

Herbitzheim Der Herbitzheimer Chor hat die Einschränkungen durch die Corona-Pandemie offenbar gut überstanden.

In seinem Rechenschaftsbericht, der die Geschäftsjahr 2019 bis 2021 umfasste, erinnerte Schmidt an zahlreiche Veranstaltungen und Auftritte vor dem ersten Corona-Lockdown Anfang 2020. Dazu zählten vor allem das Partnerschaftstreffen des Chors mit dem Chorale Sainte Cécile Herbitzheim-Elsass, aber auch die Mehrtagesfahrt in die Rhön. Noch in guter Erinnerung sei das Konzert im Rosengarten Zweibrücken, veranstaltet vom Kreis-Chorverband Westpfalz-Blies, und der Besuch des Saarländischen Landtages in Saarbrücken. Eine weitere gemeinsame Aktivität mit dem französischen Partnerchor sei das Benefizkonzert in der St. Barbara-Kirche gewesen, wo als drittes Ensemble der Sonntagschor Rheinland-Pfalz aufgetreten sei. Für das Jahr 2020 hatte sich der Verein eigentlich viel vorgenommen, so Schmidt. Das Jahresprogramm hatte viele Aktivitäten enthalten. „Doch durch Corona kam alles anders. Von der Gemeindeverwaltung wurden alle gemeindeeigenen Häuser und Hallen gesperrt. Durch den Lockdown musste der Chorbetrieb ruhen,“ so Schmidt. 2021 hatte er keine Aktivitäten, außer den wieder stattgefundenen Proben zu vermelden. Schmidt dankte allen, die in den besonderen Jahren daran mitgearbeitet haben, den Verein lebens- und vor allem liebenswert zu erhalten. Im vergangenen Jahr gestaltete man das Jubiläumsfest des Knappenvereins Rubenheim mit, war bei der Partnerschaftsfeier in Herbitzheim-Elsass mit dabei, und es fand ein Grillfest statt. Mit dabei war der Chor unter der Leitung von Erwin Lück beim Freundschaftssingen am Jubiläumsfest des Kirchenchors Bruder-Klaus in Niedergailbach. Inzwischen haben die Chorproben wieder begonnen.