Feuerwehr Walsheim 45 Einsätze für Walsheims Feuerwehr

Nach dem Umbau des Dorfgemeinschaftshauses und der Verlegung der Jugendclubs in den Keller fand die Jahreshauptversammlung der Walsheimer Feuerwehr in neuer Umgebung statt. Löschbezirksführer Rainer Bachmann kündigte an, dass noch einige Arbeitsstunden zu erledigen seien. So müsste der alte Thekenraum saniert werden, um auch die Küche aufbauen zu können. Gleichzeitig würden verschiedene Gerätschaften installiert, sodass von dort aus die Bevölkerung im Notfall mit dem Nötigsten versorgt werden kann.