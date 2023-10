Feuerwehr Seyweiler Zahlreiche Ehrungen und Beförderungen

Jan Birkelbach wurde zum Schriftführer, zu seinem Stellvertreter Johannes Zäh gewählt. Bürgermeister Michael Clivot teilte mit, dass die Gemeinde Gersheim auf die Einwohner bezogen höchste Zahl an Wehrangehörigen verfüge. Er kündigte an, dass sowohl die Alarmierung über Smartphone wie auch die Schließung von Funklöchern angegangen werde. Wehrführer Marco Fuchs wie darauf hin, dass die Infos zum Hochwasserplan von der Stadt Blieskastel übernommen werde. In den Gerätehäusern von Peppenkum, Walsheim und Herbitzheim würden Vorrichtungen zur Notstromeinspeisung eingebaut werden. Langfristig sei geplant, das in allen Gerätehäusern zu tun. Auch würden noch Wärmebildkameras angeschafft.