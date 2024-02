Feuerwehr Rubenheim Die Feuerwehr Rubenheim hat derzeit kein Einsatzfahrzeug

Bürgermeister Michael Clivot kündigte an, dass die interkommunale Zusammenarbeit mit Blieskastel und Mandelbachtal intensiviert werde und für Herbitzheim ein neues Hilfeleistungsfahrzeug (HLF 20) bestellt worden sei. Zudem werde auch die Digitalisierung vorangetrieben. Neben dem verabschiedeten Bedarfs- und Entwicklungsplan werde auch intensiv an einem Hochwasseralarmplan gearbeitet, teilte Wehrführer Marco Fuchs mit. In diesem Jahre werden Gemeinde-Lehrgänge für Truppmann und Maschinist angeboten. Er freute sich, dass sich die Zahl der Atemschutzgeräteträger Gemeinde-weit in den letzten Jahren verdreifacht habe und man derzeit über eine bedarfsgerechte Zahl verfüge. Gemeindejugendfeuerwehr-Beauftragter Matthias Motsch kündigte an, dass am Samstag, 7. September, eine Sternwanderung der Gersheimer Jugendwehren und im nächsten Jahr ein Zeltlager stattfinden werde. Er lobte die Bemühungen in den Nachwuchswehren gemeinsame Übungen durchzuführen.