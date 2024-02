Feuerwehr Reinheim Führerschein-Inhaber für das Einsatz-Fahrzeug sind rar

Jugendfeuerwehr-Beauftragter Pascal Motsch, der mit seinen Helfern zwölf Jugendliche unter seinen Fittichen hat, zog ebenfalls eine positive Bilanz. Übungen wie die mit der Jugendfeuerwehr Herbitzheim oder der „Berufsfeuerwehrtag“ mit einer 24-Stunden-Übung seien durch das in Hauenstein durchgeführte Gemeindezeltlager und die Jahresabschlussübung aller Gersheimer Jugendwehren in der Gemeinschaftsschule Gersheim ergänzt worden. In diesem Jahr soll die Kooperation mit Herbitzheim und Medelsheim vertieft und am Kreiszeltlager in Rohrbach (12. bis 15. Juli) teilgenommen werden. An der Abnahme der Leistungsspange sollen drei Reinheimer Nachwuchskräfte teilnehmen.