Landfrauen Gersheim Es wird geturnt und auch gestrickt

Angekündigt wurde, dass eine Tagesfahrt ins nördliche Saarland mit Besichtigung der Abteikirche in Tholey geplant sei. Auch wolle man eine Stadtführung in Blieskastel buchen. Mit von der Partie werde man auch wieder beim gemeindlichen Mondscheinmarkt am Freitag, 8. September, sein. Der Verein unterhält eine Turngruppe, die sich unter der Leitung von Eva Berwind dienstags um neun Uhr im Kulturhaus trifft. Neu ist seit Januar eine Strickgruppe, die sich ebenfalls montags um 18 Uhr im Pfarrhaus trifft. Allerdings nur an den Tagen, wenn abends kein Vortragsabend stattfindet. Geführt wird der Verein derzeit von Margot Schneider-Fontana und der Stellvertreterin sowie Kassiererin Bernadette Olejniczak. Mit zur Vorstandschaft gehören noch Schriftführerin Brigitte Wack sowie die Beisitzerinnen Angelika Rubeck, Nina Burgey-Wack, Marie-Sophie Vernet, Bettina Vernet und Anna Herrmann.