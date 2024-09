Pfarrei Heilig Kreuz Gersheim Inklusiver „Tag der Schöpfung“ in der Kirche von Herbitzheim

Herbitzheim · Die Pfarrei Heilig Kreuz Gersheim lädt am kommenden Freitag, 6. September, um 17 Uhr zur Feier des ökumenischen „Tages der Schöpfung“ in die St. Barbara Kirche Herbitzheim ein. Seit 13 Jahren wird dieser Tag von der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Deutschland begangen, um auf die christliche Verantwortung für die Bewahrung der Schöpfung aufmerksam zu machen.

02.09.2024 , 11:03 Uhr

Teilnehmer tanzten im vergangenen Jahr am Altar beim ökumenischen Tag der Schöpfung in der St. Barbara-Kirche von Herbitzheim. Foto: Wolfgang Degott

Von Wolfgang Degott