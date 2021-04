Neue Pläne für Walsheim : Ein schöner Festplatz soll es werden

Walsheim Nach dem Willen des Ortsrates Walsheim soll der Vorplatz der ehemaligen Brauerei gründlich umgestaltet werden.

In Walsheim soll ein Dorf und Festplatz entstehen, der vielfältig genutzt werden kann und auf dem beispielsweise ein Standplatz für einen Ausschankwagen vorgesehen ist. Der Hang am ursprünglichen Eingang des Kellers soll mit Kalksteinquadern abgefangen und optisch aufgewertet werden. Entstehen werden dadurch nicht nur Sitzplätze sondern auch Klettermöglichkeiten für Kinder. Ansonsten werden bei der Platzgestaltung Elemente der Architektur des Kellers aufgegriffen und fortgeführt, so dass das Ganze ein stimmiges Ensemble bildet. Eingebaute Pollerleuchten sollen die Wege erhellen, LED-Spots die Fassade des denkmalgeschützten Industriebauwerks in verschiedenen Farben anstrahlen und damit eindrucksvoll, „illuminieren“. Die abfallende heute kahl wirkende Fläche werde weiter geebnet und vergrößert. Bäume sorgen zudem für eine einladende Atmosphäre. Ruhebänke werden den entstehenden Grillplatz einfassen und weitere feste Sitzmöglichkeiten werden geschaffen. Auf der an der Brauereistraße angrenzenden Grünfläche soll es Fahrradständer geben. Die jetzt nahe dem Wassertretbecken an der Stirnseite des Kellers aufgestellten Müllcontainer werden an einen anderen Platz versetzt. Damit könne man mehr Stellflächen für Fahrzeuge geschaffen.