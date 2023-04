Tradition in Niedergailbach In Niedergailbach kleppern die Senioren

Lebt nach der Corona-Pause in diesem Jahr in einigen der Kirchengemeinden der Gersheimer Pfarrei Heilig Kreuz nach der Corona-Pause das Brauchtum der „Klepperbuwe“ wieder auf, so fehlt es allenthalben an Nachwuchs, sprich den Messdienern. Die Gruppen bleiben personell überschaubar. So auch in Niedergailbach, wo sich keine Kinder und Jugendlichen zusammengefunden haben.