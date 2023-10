Gemeinderat Gersheim Batteriespeicher ist nationales Neuland

Neue Postfiliale ab 1. Dezember

Neuigkeiten für Postnutzer in Gersheim: Am Rande der jüngsten Gemeinderatssitzung wurde bekannt, dass ab 1. Dezember eine neue Postfiliale öffnet. Die Zeiten der Interimsfiliale in der Hauptstraße seien dann, so Bürgermeister Michael Clivot, zu Ende. Die neue Filiale befindet sich in den Geschäftsräumen von „Bliesgau-Schokolade Prasse“ im Industriegebiet 16. Verlass sei, so der Bürgermeister, auch auf die Öffnungszeiten der neuen Filiale. Montags bis freitags von 8 bis 17 Uhr und samstags von 9 bis 12 Uhr biete der neue Betreiber einen verlässlichen Postservice.

Clivot zeigte sich zufrieden: „Wir sind zutiefst dankbar für diese Partnerschaft, die einen wesentlichen Beitrag zur Stabilisierung der Postdienstleistungen in Gersheim leistet. Die Gemeinde blickt hoffnungsvoll in die Zukunft und ist zuversichtlich, dass diese neue Einrichtung den Bedürfnissen unserer Bürgerinnen und Bürger gerecht wird. Nach intensiven Gesprächen der Gemeinde mit der Deutschen Post sind wir froh, dass wir jetzt mit dem neuen Betreiber einen verlässlichen Partner haben.“