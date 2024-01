Sternsinger in Gersheim 18 Sternsinger zogen durch Herbitzheim

In Kleingruppen klingelten sie an den Haustüren. Dann hörten die Öffnenden den Spruch der drei kleinen Könige: „Mit dem Sterne der drei Weisen haben wir uns aufgemacht, um von Haus zu Haus zu reisen, Licht zu bringen in die Nacht. Vielen Kindern in der Welt, denen Heim und Nahrung fehlt, wird ein neues Licht aufgehen, wenn wir all zusammenstehen“. Danach sprachen sie den Segen aus und brachten den Segensgruß an die Haustüren. Am Ende erbrachte die Sammlung im 650-Seelen-Dorf 1548 Euro. In den vergangenen Jahren waren die Sternsinger immer von der Familie Haugwitz bekocht worden. Doch diesmal stand das Jugendheim nicht zur Verfügung, da die katholische Kindertagesstätte „Wimmelwiese“ vorübergehend dort einquartiert ist. Das „Haupthaus“ in Rubenheim wird umgebaut und erweitert. Spontan sprangen die Besitzer des Hotels Bliesbrück, Katharina und Lars Rabung, ein, die den kleinen Königen Spaghetti und anschließend noch mit einem Eis für deren Engagement dankten. Marita Nagel, die die Aktion koordiniert hatte, freute sich darüber, dass es in diesem Jahr keinerlei Probleme gegeben hatte, die Könige zusammenzubringen. „Nach unserem Aufruf haben sich schnell viele gemeldet. Auch in den übrigen Gemeinden der Pfarrei Heilig Kreuz beteiligten sich viele Kinder an der Aktion.